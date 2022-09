Trágico acidente mata pai e filho e deixa mãe gravemente ferida, em Barra de São Francisco

Um grave acidente que ocorreu na manhã deste domingo, 25, no Distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco, tirou a vida de uma criança de 5 anos, identificada como Gabriel de Souza Lima, e o pai, Hélio Oliveira Lima Júnior, de 34.

O acidente envolveu um carro, um Voyage preto, e uma moto, onde tinham três ocupantes da mesma família.

O veículo chegou a capotar em cima de uma ponte após colidir contra a Honda CG.

Segundo a Polícia Militar, a criança morreu ao dar entrada no Pronto Socorro Dra. Rita de Cássia, em Barra de São Francisco, e o pai morreu no local. Já a mãe da criança, de 32 anos, foi socorrida com fraturas expostas.

O motorista do veículo, de 26 anos, foi conduzido para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Ele afirmou que estava saindo de uma festa municipal e que o motociclista entrou pela contramão.