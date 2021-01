Transparência | Anchieta obtém terceira posição no ranking dos municípios capixabas

O Tribunal de Contas do Estado (TC-ES) divulgou ontem (18) o ranking dos municípios capixabas referente a avaliação do Sistema de Controle Interno. Foram avaliadas as prefeituras e câmaras das cidades do Estado, cerca de 139 instituições jurisdicionadas. A Prefeitura de Anchieta conquistou o terceiro lugar geral, obtendo 81 pontos, atrás apenas de Cariacica e Serra.

O Sistema de Controle Interno é a integração de todos os órgãos da prefeitura com intuito de fidelizar as informações, propiciar transparência, fiscalizar o uso dos recursos públicos e garantir o cumprimento da lei.

Para o prefeito Fabrício Petri, o resultado reflete no comprometimento da administração municipal com os trabalhos de transparência e responsabilidade com os recursos públicos. “A transparência nos atos da administração faz parte da nossa rotina e nos últimos anos conseguimos ajustar essa rotina a todos os órgãos, com ajuda de nossa controladoria, resultando em um desempenho favorável ao equilíbrio da gestão e das contas públicas”, disse.

A Controladoria Municipal de Anchieta atua com forte presença em todos os órgãos municipais para garantir a fidelização das informações à população e ao cumprimento da legislação vigente.