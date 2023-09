Transporte público gratuito para eleições do Conselho Tutelar em Presidente Kennedy

A prefeitura de Presidente Kennedy disponibilizará transporte público gratuito para as eleições do Conselho Tutelar, que serão realizadas no próximo domingo, dia 1º de outubro.

O transporte estará disponível a partir das 7h da manhã e funcionará durante todo o dia. As rotas atenderão a todas comunidades.

As eleições do Conselho Tutelar serão realizadas em todo o Brasil no próximo domingo, dia 1º de outubro. Em Presidente Kennedy serão eleitos cinco conselheiros tutelares, que atuarão na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Para votar, os eleitores deverão apresentar o título de eleitor e um documento de identificação com foto. O horário de votação é das 8h às 17h.

Confira as rotas do transporte público gratuito para as eleições do Conselho Tutelar em Presidente Kennedy: