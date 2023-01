Três locais para visitar gratuitamente em Anchieta

Anchieta, além de praias, lagoas, cachoeiras e outras belezas naturais, conta com vários espaços culturais e de lazer que podem ser visitados gratuitamente neste período de férias escolares e verão, quando o Estado está repleto de visitantes. Separamos três dicas, confira!

Santuário Nacional de São José de Anchieta. O Santuário Nacional de São José de Anchieta é um dos roteiros que sugerimos. Ícone de fé e história no Espírito Santo, ele fica aberto das 8h às 17h, quando também é possível conhecer as novas mudanças do local, incluindo lojinha, museu, igreja e café. No pátio virou tradição fazer pedidos ao santo e amarrar fitinhas nas grades do muro que ficam de frente para o mar.

Parque RDS Papagaio. Um outro local, ainda na sede do município, é o Parque RDS Papagaio. O espaço funciona todos os dias para visitação. Com 14.000 m² o local possui um viveiro de mudas, circuito para caminhada, academia popular, playground, mirante e diversas esculturas gigantes de espécies da região.

O horário de funcionamento é das 07h às 18h. O parque possui ainda estacionamento, banheiros, auditório, sinalização temática e videomonitoramento. O nome é em homenagem ao papagaio do mangue, uma das espécies que habita a região.

Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar). A seis quilômetros da sede de Anchieta e bem próximo ao balneário de Castelhanos, podemos encontrar a sede do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), ONG que monitora as espécies de tartarugas que desovam na região. A visita é gratuita. Lá as pessoas podem conferir uma exposição com materiais biológicos, réplicas em tamanho original de ninhos e tartarugas marinhas, animais taxidermizados. Ainda é possível conhecer filhotes de tartarugas marinhas em tanques especiais.