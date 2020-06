Três pessoas são detidas em abordagens da PM em Itapemirim e Marataízes

Policiais militares da 9ª Companhia Independente apreenderam drogas, simulacro de arma e recolheram um veículo adulterado. As ações, realizadas entre a noite de sábado (27) e madrugada de domingo (28) em Itapemirim e Marataízes, resultaram na detenção de três pessoas.

Durante a noite, um indivíduo foi abordado no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim. Com ele foram encontradas três pedras de crack e R$ 149,00.

Em outra ação, numa abordagem realizada na Barra de Itapemirim, em Marataízes, um veículo com suspeita de adulteração na sua identificação foi recolhido.

Já na madrugada deste domingo, uma pessoa foi detida em um veículo que estava parado no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim. Dentro do carro foi encontrado um papelote de cocaína e uma mochila com um simulacro de arma de fogo.

Os indivíduos abordados e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Itapemirim para o registro das ocorrências.