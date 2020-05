Três veículos são recuperados e entorpecentes apreendidos pela PM em Guarapari

Neste fim de semana, policiais militares do 10º Batalhão apreenderam drogas em ações realizadas em bairros de Guarapari. Três veículos também foram recuperados. Suspeitos foram detidos.

Na noite de domingo (18), um jovem de 19 anos estava em atitude suspeita em uma praça no bairro Paturá. Após abordagem policial foi constatado que ele estava em posse de uma sacola contendo 22 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, 11 buchas de maconha e R$ 6 em espécie.

Ainda durante a noite, os policiais avistaram um veículo estacionado no bairro Praia do Morro com as mesmas características de um que fora roubado horas antes. Após verificações ficou constatado que o veículo tinha restrição de furto/roubo.

Na tarde de sábado (16), policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Jabaraí e abordaram um veículo. Ao verificar as informações foi constatada restrição de furto/roubo. O condutor, um homem de 60 anos foi encaminhado.

Durante a madrugada, policiais militares realizaram patrulhamento a pé nas proximidades de um beco, no bairro Itapebussu, quando avistaram três suspeitos. Os homens tentaram fugir da abordagem em direção ao manguezal, sendo alcançados pela guarnição. Com eles foram localizados 90 pedras de crack, 99 pinos menores e outros 14 pinos de cocaína, 41 buchas de maconha e R$ 605,25 em espécie.

Já na noite de sexta-feira (15), um adolescente de 17 anos foi apreendido em posse de 13 buchas de maconha no bairro Santa Mônica.

Durante a madrugada, um veículo com restrição de furto/roubo foi localizado nas proximidades de um bar, no bairro São José. O condutor, um homem de 41 anos foi encaminhado para prestar esclarecimentos.

Ainda durante a madrugada, um homem de 30 anos foi detido em flagrante por tráfico de drogas. A ação ocorreu nas proximidades de um beco no bairro Jabaraí. Os militares localizaram sete pinos de cocaína, cinco pedras de crack, nove buchas de maconha e o valor de R$30,00 em espécie.

Os detidos nas ocorrências foram encaminhados à delegacia juntamente com todo material.