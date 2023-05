Tudo preparado para mais uma edição da Festa Nacional de São José de Anchieta

A Festa Nacional de São José de Anchieta já tem programação. As festividades em celebração ao santo apóstolo e padroeiro do Brasil, São José de Anchieta, serão realizadas com atividades religiosas, culturais e artísticas no período de 27 de maio a 11 de junho.

A abertura dos festejos acontece no sábado, dia 27 de maio, às 18h, com a tradicional Caminhada Luminosa de Ubu até o Santuário Nacional. Na ocasião, centenas de devotos de todo o Brasil irão percorrer um trecho de 13 quilômetros, que por muitas vezes foi feito por São José de Anchieta. A previsão de chegada da caminhada no Santuário é às 19h, onde uma missa será celebrada para recepcionar os participantes.

A Festa prossegue com novena todos os dias às 19h, seguida de quermesse. Mas é no dia 09, quando é celebrado o dia do santo, padroeiro do Brasil e fundador da cidade de Anchieta, que diversas atrações estão programadas para acontecer. A missa solene, tradicional nesse dia, será às 17h, no pátio do Santuário.

A programação dos shows irá acontecer em um palco na Praia Central, com apresentação de diversas bandas nos dias 09 e 10. Já no domingo, 11, irão acontecer missas às 7h, 9h e 11h no Santuário Nacional para receber os peregrinos da Caminhada Passos de Anchieta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA 2023 | ANCHIETA ES

Dia 27/05

18h – Romaria Luminosa – Saída da Praia de Ubu

Dia 28/05

19h – Solenidade de Pentecoste

Dia 29/05

19h – 1º dia da Novena Dom Anderson e Paróquia Nossa Senhora da Assunção Liturgia

Dia 30/05

19h – 2º dia da Novena Paróquia São Francisco Xavier

Dia 31/05

19h – 3º dia da Novena Paróquia Santo Antônio de Pádua (Iconha)

Dia 01/06

19h – 4º dia da Novena Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Alfredo Chaves)

Dia 02/06

19h – 5º dia da Novena Paróquias São Pedro e São José (Guarapari)

Dia 03/06

19h – 6º dia da Novena Padre Ponciano e EJC 19h

Dia 04/06

19h – Missa Dominical

Dia 05/06

19h – 7º dia da Novena Paróquia São Thiago Maior (Guarapari)

Dia 06/06

19h – 8º dia da Novena Paróquia Bem Aventurado Padre Eustáquio (Guarapari)

Dia 07/06

19h – 9º dia da Novena Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Guarapari)

Dia 08/06

16h – Solenidade Corpus Christi (procissão e missa)

Dia 09/06 – Dia Nacional de São José de Anchieta

17h – Missa Solene (Santuário)

18h30 – Show católico com a dupla Álvaro e Daniel (Santuário)

22h – Show Márcio Pedrazi e Banda (Praia Central)

00h – Banda Oju Obá (Praia Central)

Dia 10/06

16h30 – Programação Infantil: recreações, mágica e música com Papaléguas Show

19h – Grupo de dança tradicional “Os Brandarinos” (Praia Central)

20h – Apresentação do grupo de teatro “Gota, Pó e Poeira” (Praia Central)

21h – Grupo musical “Trem das Onze” (Praia Central)

22h – Show com a Banda Sambolada (Praia Central)

00h – Rodrigo Balla e Banda (Praia Central)

Dia 11/06

07h – Chegada da Caminhada Passos de Anchieta

Missas: 07h, 09h, 11h e 13h