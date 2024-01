TV Ales transmitirá imagens do trânsito de Vitória

today16 de janeiro de 2024 remove_red_eye135

Termo de cooperação entre o Legislativo e a prefeitura da capital permite uso das imagens das câmeras de monitoramento do tráfego nos telejornais da emissora

Telespectadores e internautas que assistem aos programas jornalísticos da TV Ales agora poderão acompanhar imagens do trânsito da cidade de Vitória em tempo real. A novidade é possível devido ao Termo de Compromisso assinado nesta terça-feira (16) pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (Podemos), e pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

O presidente da Ales destacou a importância da parceria com a prefeitura de Vitória e explicou que as imagens mostrando o trânsito da Capital serão muito importantes para os telespectadores da TV Ales.

“Nosso objetivo é oferecer mais uma ferramenta valiosa de informação para os capixabas, através da TV Ales, contribuindo para que o cidadão possa escolher melhor o seu caminho e contribuir para uma melhor mobilidade urbana”.

O presidente acrescentou que apresentar as dicas de trânsito no telejornal Na Cidade, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30, permite “que o motorista tome decisões mais assertivas, escolhendo vias mais livres para chegar ao seu destino sem atrasos. Além disso, reforçamos nossa parceria entre Ales e prefeitura de Vitória para, juntos, trabalharmos de maneira transparente e oferecer melhores serviços e soluções para o bem-estar capixaba”, avaliou Marcelo Santos.

O prefeito de Vitória também destacou o impacto da parceria: “É importante para informar os capixabas. A TV Ales tem, de fato, um noticiário na vida dos capixabas e essas imagens estarão disponíveis para os 4 milhões de capixabas poderem acessar e acompanhar tudo o que acontece na nossa cidade”, disse Pazolini.

O secretário de comunicação da Ales, Carlos Augusto de Almeida Neto, apontou a relevância da iniciativa. “Com o imediatismo do nosso telejornal Na Cidade, levando conteúdo ao vivo para os telespectadores, temos mais essa importante fonte de conteúdos para levar ao capixaba a informação que ele precisa na hora em que está se deslocando pela capital. Estamos comprometidos em, cada vez mais, levar notícias que interessam aos cidadãos.”

Pazolini, Marcelo Santos, diretor de segurança da Ales, Major Resende, e o secretário de Comunicação da Ales, Carlos Augusto de Almeida Neto, na assinatura do Termo de Compromisso.

Cooperação

O termo de compromisso entre a Ales e a prefeitura de Vitória terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 60 meses, mediante assinatura de aditivo.

Onde assistir

O jornal Na Cidade estreou na programação da TV Ales em setembro de 2023, com transmissões ao vivo a partir das 8h30. Na Grande Vitória, a TV Ales está disponível nos seguintes canais: 3.2 (aberto e digital); 319.2 (Vivo); 12 (NET); 23 (RCA) e 519.2 (Sky). O programa também pode ser visto de qualquer lugar por meio do portal da Ales e pelo canal da TV Ales no YouTube, onde também estão disponíveis as edições anteriores.

fotos Bruno Fritz