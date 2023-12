Tyago Hoffmann e Alckmin reforçam compromisso com o desenvolvimento do ES

Nesta quarta-feira (13), Tyago Hoffmann (PSB), deputado estadual do Espírito Santo, realizou uma série de agendas em Brasília, incluindo uma importante reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

Alckmin é uma figura de destaque tanto no cenário político nacional, quanto no PSB, partido que atualmente governa o Espírito Santo e do qual Hoffmann faz parte.

Durante o encontro, Tyago e o Alckmin discutiram estratégias destinadas ao desenvolvimento econômico, político e social do Espírito Santo. O foco principal foi o fortalecimento dos municípios, que irá gerar novas oportunidades para a população e fomentará a economia local.

Além disso, também abordaram as eleições municipais do próximo ano. Durante um encontro recente de filiados e filiadas do PSB, promovido na Assembleia Legislativa, o nome de Tyago Hoffmann foi reafirmado como pré-candidato do partido à prefeitura de Vitória.

“É um prazer estar aqui com o Geraldo, que assim como eu, é do PSB. Hoje, vim discutir assuntos de interesse do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que envolvem a nossa indústria e a nossa pré-candidatura à prefeitura de Vitória”, disse Tyago.

Alckmin, que possui muita influência dentro do partido, manifestou seu apoio à pré-candidatura de Hoffmann, demonstrando confiança de que o deputado é uma grande escolha para representar o partido nas eleições de 2024, tendo em vista sua vasta experiência na gestão pública.

“É uma satisfação receber o deputado Tyago Hoffmann que, embora jovem, já possui uma larga experiência. Foi secretário de estado de duas pastas, deputado do estado do Espírito Santo e tem espírito público para servir e trabalhar em benefício da nossa capital”, enfatizou Alckmin.

Nas redes, o deputado estadual expressou sua gratidão à receptividade e atenção dada por Geraldo Alckmin diante das demandas apresentadas durante a reunião. Ambos destacaram o compromisso em alcançar conquistas para o estado, visando construir um futuro promissor para o Espírito Santo.