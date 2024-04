Tyago Hoffmann indica que sistema Transcol aceite pix como forma de pagamento

Durante sessão ordinária desta quarta-feira (17), foi aprovada, por unanimidade, a indicação do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) ao Governo do Estado, que propõe o estudo de viabilidade técnica para que o pagamento das tarifas do Sistema Transcol e Aquaviário seja feito via pix.

“Estou fazendo essa indicação ao Governo do Estado, solicitando a sensibilidade, que é comum ao nosso governador Renato Casagrande, ao secretário de Mobilidade e Infraestrutura Fábio Damasceno, à CETURB, representada por seus diretores, pelo diretor-presidente Marcos Bruno, para que avaliem a nossa indicação e que possam colocar em prática, pois assim vamos dando cada vez mais opções para as pessoas utilizarem nossos transportes coletivos ”, explicou.

No documento oficial, o parlamentar justificou que a indicação tem o objetivo principal de proporcionar mais facilidade e comodidade à população. Além disso, também representa um incentivo ao turismo capixaba, tendo em vista que os turistas terão mais conforto ao realizar o pagamento, utilizando apenas os seus celulares, sem a necessidade de fazer o Cartão GV.

“Nós estamos vivendo uma modernização nos sistemas de pagamentos utilizados pelas pessoas. Cada vez mais estamos utilizando o cartão de crédito, o cartão de débito e também essa nova modalidade muito prática, que é o pix”, enfatizou o Deputado.