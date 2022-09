Últimos dias para se inscrever no concurso público do INSS

Prazo se encerra no dia 3 de outubro. Seleção oferece 1000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social

São os últimos dias para se inscrever no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). São 1000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, com remuneração bruta inicial que pode alcançar o valor de R$ 5.905,79, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As oportunidades estão destinadas para as 97 Gerências Executivas do Órgão localizadas em todas as Unidades da Federação.

As inscrições terminam no dia 3 de outubro, às 18h, e os interessados devem acessar o site da seleção, no portal do Cebraspe para confirmar a participação no certame. A taxa é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser realizado até 21 de outubro.

Aqueles que desejarem concorrer ao cargo precisam ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), concluído até a data da posse.

CRONOGRAMA

O concurso público será composto por prova objetiva, prevista para 27 de novembro, e curso de formação, ambos de caráter eliminatório e classificatório.

O candidato realizará a prova na cidade onde está localizada a Gerência Executiva do INSS por ele escolhida no momento da inscrição.

Já o curso de formação será realizado nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

SERVIÇO

Concurso público: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Vagas: 1.000.

Remuneração: R$ 5.905,79.

Inscrições: até 3 de outubro.

Taxa: R$ 85,00.

Prova objetiva: 27 de novembro.