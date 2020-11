Um ano após morte de Gugu, Thiago Salvático desabafa: “Minha alma gêmea”

No próximo dia 21, a morte de Gugu Liberato completa um ano. A saudade não deu trégua para Thiago Salvático, que afirma ter mantido um relacionamento de 8 anos com o apresentador.

Ao Extra, o chef de cozinha, de 32 anos, falou sobre a saudade que sente de Gugu, a quem se refere como “alma gêmea”. Segundo o relato de Salvático, muitas vezes ele acordou “de madrugada aos prantos” e tem até hoje a sensação de que Liberato irá telefonar ou mandar uma mensagem.

“É extremamente difícil descrever em palavras tudo o que tenho passado desde o falecimento do Gugu, em novembro de 2019. A cada dia que passa, a saudade aumenta e o vazio se torna mais vazio. Mesmo quando não estávamos juntos fisicamente, conversávamos diariamente e diversas vezes durante o mesmo dia. Ainda hoje tenho a sensação de que ele vai me ligar ou mandar uma mensagem. Lembro de cada momento nosso, dos planos que tínhamos traçado para o futuro, dos lugares que pretendíamos conhecer e dos projetos comuns que tínhamos em andamento. Saber que não poderei mais tocá-lo e que não conversaremos (pelo menos nessa vida) é desesperador”, desabafa.

Atualmente, Thiago vive na Alemanha, onde tem duas sorveterias. Após a morte de Gugu, ele chegou a entrar na Justiça pedindo o reconhecimento de união estável, mas abriu mão da ação em junho deste ano.

“Nesse último ano, sonhei com ele muitas vezes e acordava de madrugada aos prantos. Eu sei que fui abençoado por ter convivido com uma pessoa tão especial ao meu lado por oito anos. Fizemos diversos sacrifícios para estarmos juntos e conversávamos muito sobre o que efetivamente importava nessa vida: “o que é ser feliz?’’. Ele era minha alma gêmea e, com ele, atingi a plenitude da felicidade. Penso nele todos os dias e sempre rezo para que ele me proteja. Hoje ele certamente está ao lado de Deus. Tranquilo, generoso e cheio de amor. Gugu sempre estará vivo no meu coração. Agradeço o imenso carinho que tenho recebido”.



Fonte Metrópoles