União Brasil indica Joelma Costalonga para possível vice de Ricardo Ferraço

today21 de junho de 2026 remove_red_eye59

A convenção estadual do União Brasil, realizada na manhã deste sábado (20), em Vitória, reuniu cerca de 400 participantes e marcou a eleição da nova diretoria da sigla para os próximos quatro anos. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos, foi reconduzido à presidência estadual do partido em chapa única.

Durante o encontro, o União Brasil definiu importantes diretrizes para as eleições de 2026, entre elas o apoio às pré-candidaturas ao Senado do ex-governador Renato Casagrande (PSB) e da ex-senadora Rose de Freitas (MDB). A legenda também apresentou a secretária da Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa, Joelma Costalonga, como nome para compor uma eventual chapa majoritária ao lado do governador Ricardo Ferraço (MDB), na disputa pelo Palácio Anchieta.

Marcelo Santos destacou que a convenção representa uma nova fase para o partido no Espírito Santo, com maior organização interna e planejamento estratégico para o próximo ciclo eleitoral.

“Pela primeira vez, o União Brasil realizou uma convenção estruturada, com diretoria eleita e objetivos bem definidos. O partido passa a atuar com mais estabilidade e foco no crescimento político”, afirmou.

Segundo a direção estadual, uma das principais metas da legenda é ampliar sua representação tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados.

Presente ao evento, o governador Ricardo Ferraço ressaltou a importância de partidos organizados e próximos da população. Para ele, o diálogo constante com a sociedade é fundamental para o fortalecimento das ações de governo e para a construção de políticas públicas eficientes.

O ex-governador Renato Casagrande também participou da convenção e, durante seu discurso, fez referência a Joelma Costalonga como “vice-governadora”, em um gesto que foi interpretado por apoiadores como sinal de prestígio e reconhecimento à sua indicação.

A convenção reuniu ainda pré-candidatos a deputado estadual e federal, além de lideranças políticas de diversas regiões do Estado. A vereadora de Vila Velha, Patrícia Crizanto, confirmou sua pré-candidatura e manifestou apoio ao nome de Joelma Costalonga para integrar uma futura chapa majoritária.

Ao falar aos presentes, Joelma colocou seu nome à disposição do grupo político e defendeu o fortalecimento da participação feminina nos espaços de decisão. Ela também destacou a importância de uma atuação integrada entre os 78 municípios capixabas.

Outras lideranças, como o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, e o vereador de Vitória, Aylton Dadalto, enfatizaram a necessidade de fortalecer os diretórios municipais e investir na formação de novas lideranças para ampliar a presença do partido em todo o Espírito Santo.

Com a nova executiva estadual empossada e as alianças políticas encaminhadas, o União Brasil inicia sua preparação para as eleições de 2026 com foco na expansão de sua representatividade e no fortalecimento de sua participação nos principais debates políticos do Estado.