Unidades de saúde de Cachoeiro oferecem apoio gratuito contra o tabagismo

today8 de setembro de 2026 remove_red_eye93

Cachoeiro de Itapemirim oferece atendimento gratuito para pessoas que desejam parar de fumar. Atualmente, 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) contam com o Programa de Controle ao Tabagismo ativo, oferecendo acompanhamento multiprofissional realizado por médicos, psicólogos, dentistas e enfermeiros.

Além dessas, outras 21 unidades de saúde realizam atendimentos individualizados e atividades em grupo voltadas ao enfrentamento do tabagismo. A ampla oferta do serviço facilita o acesso da população ao tratamento e ao acompanhamento necessário para abandonar o hábito de fumar.

Para participar, o interessado deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, levando seus documentos pessoais, e solicitar atendimento. As equipes estão preparadas para orientar os pacientes e indicar a forma de acompanhamento mais adequada para cada caso.

Por meio desse trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) oferece suporte às pessoas que encontram dificuldades para parar de fumar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a prevenção de doenças relacionadas ao tabagismo. Os benefícios também alcançam aqueles que convivem com o fumante, reduzindo a exposição aos efeitos nocivos da fumaça do cigarro.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo e está associado ao desenvolvimento de diversas doenças graves.

“O Programa de Controle ao Tabagismo é fundamental para a saúde pública porque atua no apoio às pessoas que desejam parar de fumar e, consequentemente, na prevenção de doenças. O tabagismo está diretamente relacionado a diversos problemas de saúde, como câncer e doenças cardiovasculares e respiratórias”, destaca a gerente de Políticas de Saúde, Elaine Rainha Mendes do Amaral.

Cigarro eletrônico ascende alerta

Outro ponto que tem chamado a atenção das equipes de saúde é o crescimento do uso de cigarros eletrônicos. Apesar da aparência e da percepção de que seriam menos prejudiciais do que os cigarros convencionais, esses dispositivos não são inofensivos. Muitos contêm nicotina, substância que causa dependência, além de outras substâncias químicas potencialmente prejudiciais à saúde.

A preocupação é ainda maior em relação aos jovens, público entre o qual esses dispositivos ganharam espaço nos últimos anos. Por isso, além do tratamento para quem deseja abandonar o tabagismo, o trabalho desenvolvido pela rede municipal também busca fortalecer as ações de orientação e prevenção.

“Por isso, temos buscado conscientizar e prevenir o hábito de fumar também entre os jovens. Combater o tabagismo é apostar em qualidade de vida, prevenir doenças e proteger as novas gerações”, afirma Elaine.