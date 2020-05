UPA de Guarapari terá espaço exclusivo para atendimento a suspeitas de COVID-19

Em virtude do aumento do fluxo de pacientes com síndromes gripais e preocupada em minimizar a disseminação do novo cornovírus (COVID-19), a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa iniciou a montagem de um espaço para atendimento exclusivo desses casos.

A estrutura está sendo montada no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e irá contar com recepção, sala de atendimento médico, sala de coleta e sala de medicação, além de equipe médica e de enfermagem treinada, durante 24h por dia.

O objetivo é separar os casos com sintomas gripais, que podem ser COVID-19, dos demais pacientes com outras doenças e evitar assim a propagação do vírus.

Os atendimentos no novo espaço devem iniciar já na próxima semana.