Urgência em projeto que cria rota para desenvolver turismo nas montanhas capixabas

today21 de fevereiro de 2023 remove_red_eye83

Proposta do deputado Fabrício Gandini (Cidadania) é criar a Rota Azul, que inclui Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo, para atrair turistas à região e gerar renda por meio da agricultura familiar

Os municípios de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo, na região serrana do Estado, que são de influência das colonizações alemã e italiana, poderão ganhar um estímulo a mais para desenvolver o turismo. É que o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) propôs a criação de uma nova rota turística, a Rota Azul.

De acordo com o Projeto de Lei (PL) 9/2023, que tem pedido de urgência feito pelo autor para ser votado pela Assembleia Legislativa após o Carnaval, a região tem alta frequência de turistas do Brasil e de outros países, com relevante interesse cultural. Daí a necessidade de ser inaugurada a nova rota, que teria 30,5 quilômetros de extensão.

Conforme a proposta, seu início é no quilômetro 72 da rodovia estadual ES-164, na comunidade de São Paulo do Aracê, em Domingos Martins, passando por Venda Nova do Imigrante e concluindo a rota no Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo.

Segundo Gandini, a proposição, além de fomentar a atividade econômica do turismo, fortalece os produtores da agricultura familiar com novas opções de renda no turismo rural.

Para ele, trata-se de “um roteiro que convida visitantes, turistas e a população de modo geral a conhecerem o melhor da natureza dos três municípios das montanhas capixabas, objetivando integrar as propriedades rurais, agroindústrias, empreendimentos e as belezas naturais”.

A matéria terá de receber pareceres das comissões de Constituição e Justiça; de Turismo e Desporto; e de Finanças. No dia 14 de fevereiro o autor requereu, junto à Mesa Diretora, que a proposição tramite em regime de urgência.

foto Assessoria Parlamentar