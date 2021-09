‘Vacinação 1-click’: Plataforma Vacina e Confia entra em fase de teste

Os esforços do Governo do Espírito Santo para a promoção da tecnologia e inovação na saúde ganham mais um importante capítulo no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). De forma pioneira, o Estado dá início a uma nova funcionalidade na Plataforma Vacina e Confia, com a possibilidade de cadastro do cidadão no ato da vacinação em apenas um clique.

O “Vacinação 1-click” é uma ferramenta que passou, a partir desta sexta-feira (03), a entrar no serviço de funcionalidades à população, por meio da plataforma, com a possibilidade de reduzir o tempo de espera nas salas de vacinação contra a Covid-19.

A fase de teste teve início no município de Cariacica. A expectativa é de que a partir da próxima segunda-feira (06), a nova funcionalidade já esteja disponível a todas as pessoas que têm o cadastro no Vacina e Confia.

O cidadão poderá gerar um QRCode, que será lido pelo vacinador, por meio de um smartphone ou computador, contendo todas as informações pessoais dispostas no cadastro. Além disso, permite também que o profissional de saúde identifique o lote da vacina, agilizando o processo de cadastro.

Além de gerar o QRCode, o processo disponibiliza um código, que é único e intransferível de cada usuário, e que poderá ser utilizado durante a vacinação, caso o cidadão não leve o celular. Há a possibilidade também da leitura do QRCode sem estar conectado com internet, precisando apenas realizar uma captura de tela do código e levá-la no dia de vacinação.

“A iniciativa é mais uma incorporação para tornar o acesso ao Sistema Único de Saúde mais fácil ao usuário, ao tempo que facilita o trabalho das equipes de saúde e dá maior qualidade aos dados alimentados no sistema. Todo sistema de alimentação descentralizado é suscetível a erros de digitação e a automação melhora a qualidade dos dados”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

A nova funcionalidade é uma parceria desenvolvida entre a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), junto ao Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tem por objetivos transformar o processo de vacinação ainda mais célere e seguro, além de reduzir o erro de registro e ou digitação no banco nacional de dados.

“É uma inovação que surge como medida de enfrentamento da Covid-19, servindo de legado para outras campanhas de vacinação. As unidades que têm apenas computadores poderão realizar o processo de leitura do QRCode pela webcam. Além disso, o nosso objetivo é disponibilizar essa nova funcionalidade de forma democrática ao cidadão. Nesse caso, ele poderá gerar e apresentar o QRCode utilizando seu smartphone ou informar um código gerado no painel do cidadão, anotá-lo no papel e apresentar no dia de sua vacinação, tornando o processo ainda mais seguro e ágil”, explicou Fernando Lucas, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde.

Cariacica recebe projeto-piloto do 1-Click

Neste sábado (04) o município de Cariacica dá início ao uso da nova funcionalidade de 1-Click da Plataforma Vacina e Confia.

Segundo informou a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara, o município fará testes operacionais hoje (04) e será colocado em prática. “Hoje iremos colocá-lo em prática na unidade de São João Batista”, disse a secretária.

A expectativa, segundo Goltara, é de que os profissionais da saúde realizem a abordagem à população que fez o agendamento on-line e explique sobre a nova funcionalidade. “Queremos mostrar à população e orientá-la no uso desta funcionalidade, que vai trazer mais agilidade e segurança no registro das doses. Como estamos avançando na vacinação de um público cada vez mais digital, será um serviço que nos auxiliará muito”.

Cadastro na Plataforma Vacina e Confia

Para aproveitar a funcionalidade da “Vacinação 1-click”, o cidadão precisa realizar o autocadastro na Plataforma Vacina e Confia: https://www.vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao/

Para aqueles que já têm o cadastro, é importante revisar os dados para que estejam corretos.