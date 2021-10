Vacinação contra Covid-19 e gripe neste domingo (24) na Vila Olímpica, em Anchieta

today23 de outubro de 2021 remove_red_eye20

A Secretaria de Saúde de Anchieta irá vacinar contra Covid-19 e influenza (gripe) neste domingo (24). A vacinação irá ocorrer das 9h às 11h na arena esportiva da Vila Olímpica, durante os jogos do Campeonato Nacional de Beach Soccer.

Haverá aplicação da primeira dose do imunizante para maiores de 12 anos e segunda dose para todas as faixas etárias. É necessário apresentar o cartão de vacina e um documento com foto.

Informações: (28) 3536-2926



