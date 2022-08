Vagas abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ofertará 115 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional em diferentes áreas.

As inscrições serão feitas a partir desta terça-feira (2), na sede da agência do Sistema Nacional de Empregos (SINE), localizada à Rua Costa Pereira, 100, Centro (em frente ao estacionamento da Padaria Brasil). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Há vagas paras cursos de assistente administrativo; assistente de logística; técnico de administração; assistente de marketing e vendas; cuidador de idosos; depilador; manicure e pedicure; e massagista.

As aulas serão ministradas na sede do Senac de Cachoeiro, localizado no bairro Santo Antônio (ao lado do Banco Bradesco).

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Alexandro da Vitória, os cidadãos que possuem melhor qualificação profissional têm mais chances de conquistar uma oportunidade de emprego.

“É muito importante que o poder público, além de atuar para contribuir com a criação de novos postos de trabalho, também ofereça oportunidade de capacitação profissional para oportunizar aos cidadãos maiores chances de conquistar uma vaga de emprego”, destaca.

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone (28) 3522-5612.