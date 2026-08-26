Vargem Alta recebe obras com investimentos de R$ 27,3 milhões do Governo do Estado

today26 de agosto de 2026 remove_red_eye97

Entregas incluem reforma e ampliação de escola estadual e obras de pavimentação e drenagem na ES-485

Vargem Alta recebeu, nesta quarta-feira (26), duas novas obras realizadas com investimentos do Governo do Estado. As entregas contemplam a reforma e ampliação da EEEFM Agostinho Agrizzi, no Centro, e a implantação e reabilitação da pavimentação e drenagem da ES-485, no trecho entre Boa Esperança e Jaciguá.

Representando o governador Ricardo Ferraço, o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, participou das solenidades ao lado do prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello.

Escola Agostinho Agrizzi recebe R$ 5,7 milhões

No Centro de Vargem Alta, foi inaugurada a reforma e ampliação da EEEFM Agostinho Agrizzi, que recebeu R$ 5,7 milhões em investimentos.

A intervenção incluiu a construção de um novo prédio, reforma da estrutura existente, adequações de acessibilidade, melhorias na quadra poliesportiva, urbanização e instalação de novos sistemas elétricos, hidráulicos e de segurança. A unidade atende quase 300 estudantes.

Durante a solenidade, Júnior Abreu destacou que a entrega representa mais do que uma obra de infraestrutura.

“Quando a gente entrega uma escola como essa, não está entregando apenas uma obra. Está entregando mais qualidade, mais segurança e melhores condições para quase 300 estudantes. É esse o sentido de uma gestão que olha para as pessoas e transforma investimento público em oportunidade para o futuro”, afirmou.

ES-485 recebe investimento de R$ 21,6 milhões

Também foi entregue a obra de implantação e reabilitação da pavimentação e drenagem da ES-485, entre as localidades de Boa Esperança e Jaciguá.

Com investimento de R$ 21,6 milhões, a intervenção contempla 2,61 quilômetros de rodovia.

Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, a melhoria deve contribuir para a mobilidade e a segurança de moradores e produtores que utilizam o trecho.

“Uma estrada bem feita muda a rotina de quem mora, trabalha e produz aqui. Essa obra melhora a mobilidade, dá mais segurança e fortalece a ligação entre as comunidades. É uma entrega que tem impacto direto na vida das pessoas e na economia de Vargem Alta”, destacou Júnior Abreu.

Município reúne R$ 240 milhões em investimentos

As duas obras entregues nesta quarta-feira fazem parte de um conjunto mais amplo de ações do Governo do Estado em Vargem Alta.

Ao todo, o município reúne 180 ações estaduais, que somam aproximadamente R$ 240 milhões em valor global.

Entre os principais investimentos na área de infraestrutura estão a ES-475, entre Fazenda da Prata e São José de Fruteiras, com R$ 52,48 milhões; a restauração de um trecho da ES-164, com R$ 15,62 milhões; e a pavimentação do acesso à comunidade de Prosperidade, que recebeu R$ 14,37 milhões.

Na educação, também estão previstos investimentos de destaque, como os R$ 19,65 milhões destinados ao CEET Giuseppe Altoé, em Boa Esperança, e os R$ 10 milhões para a construção de uma escola em São José de Fruteiras.

O pacote de investimentos inclui ainda recursos para equipamentos agrícolas, espaços esportivos, saúde, assistência social, cultura e ações de Defesa Civil.

Para Júnior Abreu, o volume de recursos destinados ao município demonstra a atuação do Governo do Estado em parceria com as administrações municipais.

“Esses R$ 240 milhões mostram, na prática, o que é uma gestão estadual municipalista. O Governo do Estado não olha apenas para os grandes centros; olha para cada município, entende suas necessidades e trabalha junto com os prefeitos para transformar essas demandas em obras e investimentos. Vargem Alta é um exemplo dessa parceria que chega à ponta e melhora a vida das pessoas”, afirmou.

Com as novas entregas, o Governo do Estado reforça os investimentos em Vargem Alta em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do município, como educação, infraestrutura viária, produção rural, esporte, saúde e qualidade de vida.