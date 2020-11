Veja a listagem | ES foi o sexto estado com maior número de abstenções

De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE – o Espírito Santo foi o sexto estado do país com o maior número de abstenções de eleitores que deixaram de votar no domingo (15).

Conforme os dados, o Estado registrou um índice de 24,02% de abstenções, isso significa que 674.875 eleitores não votaram. Já 75,98%, ou seja, 2.134.861 chegaram a votar.

Vale ressaltar que, apesar de obrigatório, muitos eleitores não votaram por conta da pandemia. O TSE pediu que os cidadãos que contraíram a covid-19 até 14 dias antes do dia de votação que não saíssem de casa para exercer o seu direito democrático.