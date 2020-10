Veja o vídeo | Suspeito de arrastar cachorro amarrado atrás do carro até a morte é preso

today13 de outubro de 2020 remove_red_eye278

Foi preso na manhã de hoje (13), o suspeito de amarrar um cachorro na parte traseira do carro e arrastá-lo até a morte.

O fato se deu na cidade de Jaguaré, norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira, 12, e o homem foi localizado por um morador e levado até a 5ª Companhia do 13º Batalhão, sendo encaminhado posteriormente para a Delegacia Regional de São Mateus, onde prestou esclarecimentos até o final da manhã.

No momento do crime câmeras de segurança registraram as fortes imagens, o que deixou a população revoltada.

Veja o vídeo onde o homem aparece cortando a corda em que o cachorro estava amarrado e abandonando o corpo do animal no meio da rua.

Fonte A Tribuna