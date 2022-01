Veja quem são os ganhadores do primeiro sorteio do Nota Premiada Capixaba

O programa Nota Premiada Capixaba realizou seu primeiro sorteio, nesta quinta-feira (20), às 13h30, com transmissão ao vivo pela TV Educativa do Espírito Santo (TVE-ES). A apresentação ficou por conta da jornalista Verônica Salazar e do gerente de Arrecadação e Cadastro, da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Thiago Venâncio (clique AQUI para assistir).

Quinze ganhadores foram contemplados com prêmios em dinheiro, sendo cinco em cada região: Metropolitana, norte e sul. Além disso, as entidades selecionadas pelos vencedores vão receber um valor total de R$ 198,75 mil.

Dos cinco prêmios por região, um foi no valor de R$ 100 mil, um de R$ 20 mil, dois de R$ R$ 5 mil e um de R$ 2.500,00. Nesse primeiro sorteio, foram contabilizados mais de 500 mil bilhetes provenientes das notas emitidas no mês de dezembro de 2021. A partir de fevereiro, a intenção é realizar os sorteios sempre nas segundas quintas-feiras úteis de cada mês, desde que na quarta-feira anterior tenha tido sorteio da Loteria Federal.

Os contemplados receberão mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site (www.notapremiadacapixaba.es.gov.br), além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

O secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, explicou que o Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, com o objetivo de fomento da cidadania fiscal. “Esse foi apenas o primeiro sorteio, de muitos que acontecerão ao longo dos anos. Por meio do programa, já estamos conseguindo estimular a regularização cadastral das empresas, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais. Sendo assim uma forma de reduzir as desigualdades sociais por meio da tributação”, disse.

Entidades

As entidades sociais que participam do programa vão receber de duas formas diferentes: se a pessoa sorteada tiver indicado a instituição e também com o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a entidade vai receber o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado e que a tiver indicado.

Quanto ao rateio, serão distribuídos, aproximadamente, R$ 170 mil todo mês para as entidades cadastradas, cujo percentual de cada uma será de acordo com os pontos gerados pelos cidadãos que a indicaram. Mais abaixo você poderá acompanhar a relação dos ganhadores.

Nota Premiada Capixaba

O Nota Premiada Capixaba é um programa de educação fiscal, que tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal. Por meio do programa, pretende-se estimular a regularização cadastral das empresas, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais. Ao todo, quase 40 mil consumidores já aderiram ao Nota Premiada Capixaba, de dezembro até metade de janeiro. Além disso, 117 entidades sociais foram cadastradas, mais de 320 mil notas fiscais foram processadas e 11,2 mil estabelecimentos estão gerando documento fiscal.

Para participar do programa, os consumidores capixabas devem se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher uma entidade sem fins lucrativos que também vai receber os prêmios. Feito o cadastro, basta solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não será necessário cadastrar as notas no site, cujo cadastro é automático a partir de 48 horas após a compra.

A cada R$ 1,00 em compras os consumidores vão ganhar 1 ponto. Dessa forma, a cada 50 pontos os clientes terão 1 bilhete, que irá eletronicamente para o sistema, e cada consumidor poderá concorrer com até 50 bilhetes a cada sorteio mensal e por região. Já no sorteio especial, o limite é de 600 bilhetes.

Confira os 15 ganhadores por região do primeiro sorteio do Programa Nota Premiada Capixaba:

METROPOLITANA

Ganhador R$ 100 mil

Bilhete: 370.420

Nome: Aimoré Barboza de Oliveira

CPF: 049.***.***-72

Entidade: Apae – Vila Velha

Ganhador R$ 20 mil

Bilhete: 336.043

Nome: Rômulo Pontini

CPF: 910.***.***-53

Entidade: Fundação Clínica Carmem Lúcia – FCL Vila Velha

Ganhador R$ 5 mil

Bilhete: 393.154

Nome: Wesley Nascimento Rocha

CPF: 057.***.***-27

Entidade: Apae – Iúna

Ganhador R$ 5 mil

Bilhete: 387.378

Nome: Victor Vieira dos Anjos

CPF: 022.***.***-47

Entidade: Amaes – Vitória

Ganhador R$ 2.500

Bilhete: 50.158

Nome: Rodrigo Matiello Oliveira

CPF: 083.***.***-12

Entidade: Acacci – Vitória

NORTE

Ganhador R$ 100 mil

Bilhete: 40.960

Nome: Robson Alves de Almeida

CPF: 005.***.***-43

Entidade: Pestalozzi – Ecoporanga

Ganhador R$ 20 mil

Bilhete: 39.279

Nome: Edson Grossl Júnior

CPF: 099.***.***-64

Entidade: Apae – Santa Maria de Jetibá

Ganhador R$ 5 mil

Bilhete: 30.796

Nome: Fabiano Reis Luciano

CPF: 035.***.***-65

Entidade: Hospital Santa Rita – Vitória

Ganhador R$ 5 mil

Bilhete: 21.717

Nome: Rodrigo Gomes de Souza

CPF: 122.***.***-10

Entidade: Hospital Evangélico – Vila Velha

Ganhador R$ 2.500

Bilhete: 32.060

Nome: Eliana Damascena dos Santos Freitas

CPF: 106.***.***-82

Entidade: Lar do Idoso Abrigo de Luz – Linhares

SUL

Ganhador R$ 100 mil

Bilhete: 31.317

Nome: Mirella Silva Santos

CPF: 075.***.***-06

Entidade: HIFA – Cachoeiro de Itapemirim

Ganhador R$ 20 mil

Bilhete: 29.744

Nome: Tereza Bertini Paraguassu

CPF: 328.***.***-87

Entidade: Acacci – Vitória

Ganhador R$ 5 mil

Bilhete: 26.164

Nome: Edione Carlos Nunes Ribeiro

CPF: 145.***.***-81

Entidade: Apae – Guarapari

Ganhador R$ 5 mil

Bilhete: 7.478

Nome: Michelly Faria Bazoni

CPF: 128.***.***-86

Entidade: HIFA – Cachoeiro de Itapemirim

Ganhador R$ 2.500

Bilhete: 23.235

Nome: Deyvison da Silva Egranfonte

CPF: 082.***.***-01

Entidade: HIFA – Cachoeiro de Itapemirim