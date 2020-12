Verão 2021: Anchieta publica Edital para credenciamento de ambulantes

Foi publicado pela Prefeitura de Anchieta o Decreto nº 6.074/2020 que regulamenta as inscrições para o comércio ambulante e eventual para a temporada de verão 2020/2021 no município. Um Edital foi publicado juntamente ao decreto para definir as regras.

Este ano, em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, o credenciamento será restrito aos moradores de Anchieta. O período de inscrição será de 04 a 08 de dezembro, das 08h às 16h, na Sala do Empreendedor, localizada no Centro Administrativo II.

A listagem da classificação inicial, de acordo com o número de vagas para cada atividade e local de atuação, será divulgada no dia 10 de dezembro. A liberação dos primeiros alvarás e credenciais será a partir de 14 de dezembro. A vigência do alvará será para o período de 23 de dezembro 2020 a 21 de fevereiro de 2021.

Os candidatos selecionados que for manusear produtos alimentícios, devem acessar o site do município e realizar cursos de modo on-line disponíveis sobre boas práticas de manipulação de alimentos e apresentar o certificado para a retirada de seu Alvará de Licença. Os que apresentarem o crachá do ano anterior com o carimbo da vigilância estão dispensados.

Todo comércio ambulante deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus resíduos (lixo), devendo depositá-los em ponto adequado para a coleta após o expediente. A Secretaria de Saúde irá publicar uma portaria contendo os protocolos para o funcionamento do comércio ambulante durante a temporada.

Confira o Edital:

Foto Lucas Carneiro