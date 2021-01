Verão em Guarapari com todas as praias próprias para banho

De acordo com o resultado do mais recente boletim de balneabilidade, divulgado nesta segunda-feira (25) pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura – Semag, todos os 13 pontos de coleta apresentaram resultados positivos e estão próprios para o banho.

A coleta do material para análise de balneabilidade foi realizada no dia 21 de janeiro, em 13 pontos, conforme determinação da Agência de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH), que atribuiu ao município a execução do serviço.

Confira os locais de coleta

Ponto 1 – Praia de Meaipe – Em frente ao Hotel Gaeta (PRÓPRIO)

Ponto 2 – Praia de Bacutia – Em frente ao Ed. Reserva da Bacutia (PRÓPRIO)

Ponto 3 – Praia de Peracanga – Em frente ao Ed. Monteiro Lobato (PRÓPRIO)

Ponto 4 – Praia da Areia Preta – Em frente ao Ed. Solar da Praia (PRÓPRIO)

Ponto 5 – Praia das Castanheiras – Próximo ao Siribeira Iate Clube (PRÓPRIO)

Ponto 6 – Praia dos Namorados – Em frente ao Hotel Atlântico (PRÓPRIO)

Ponto 7 – Praia da Virtudes – Em frente à praça (PRÓPRIO)

Ponto 8 – Prainha de Muquiçaba – Em frente à Rua Francisco Furtado (PRÓPRIO)

Ponto 9 – Praia do Morro I – Em frente ao Ed. Varandas de Guarapari (PRÓPRIO)

Ponto 10 – Praia do Morro II – Em frente ao Quiosque 9 (PRÓPRIO)

Ponto 11 – Praia do Morro III – Em frente ao Ed. Maison Classic (PRÓPRIO)

Ponto 12 – Praia de Santa Mônica – Em frente à Rua Santa Rita (PRÓPRIO)

Ponto 13 – Praia de Setiba – Em frente ao Quiosque Alto Astral (PRÓPRIO)

VERÃO X COVID-19

Nesse ano, Guarapari vive um verão completamente diferente dos outros com a pandemia do novo coronavírus. Mesmo com a retomada gradual dos serviços e reabertura de alguns espaços públicos é importante não relaxar com a prevenção.

Assim, o uso de máscara e o distanciamento físico devem ser mantidos nas areias e calçadões das praias.

Fique em isolamento se estiver apresentando qualquer sintoma de síndrome respiratória (dor de cabeça, febre, coriza, tosse, dor de garganta), se estiver aguardando resultado de exame ou se seu resultado for positivo para a doença.