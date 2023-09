Vereador Dudu Braga, do PV, é ameaçado de morte em Betim

O vereador Duda Braga, do Partido Verde em Betim, divulgou nesta quarta-feira, 06, uma denúncia sobre ameaça de morte que sofreu no município. A ameça foi registrada em boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e ao Ministério Público de Minas Gerais.

O vereador, que tem apresentado constantes irregularidades praticadas na cidade por agentes públicos, relatou que um amigo seu recebeu o seguinte recado: “Avisa ao Dudu que eu vou pegar ele. Avisa ao Dudu que a sua hora vai chegar”.

O autor da ameaça seria Marcelo Henrique da Silva.

Segundo o vereador e conforme registrado pela Polícia, Marcelo já foi condenado e cumpriu pena no sistema prisional. Para Dudu Braga, “uma ameaça dessa, ela não é no campo político. Uma pessoa que tem antecedentes criminais e passagem pelo sistema prisional falar que ‘vai te pegar e que a sua hora vai chegar’, é uma ameaça de morte”.

Irregularidades

O vereador Dudu Braga tem apresentado, na Câmara Municipal de Betim, diversas irregularidades que estão ocorrendo no município envolvendo agentes públicos e pessoas ligadas ao setor privado.

“Tenho acompanhado diversas ações suspeitas que estão ocorrendo na cidade, seja no setor Cultural, seja em outras áreas. Como vereador, tenho relatado tais situações ao Ministério Público e isso parece incomodar aqueles que não trabalham de forma honesta e transparente”, ressaltou Dudu Braga.

Para ele, nenhum cidadão merece e não pode ser ameaçado e, mesmo diante dos fatos, reiterou que manterá sua postura na conduta do seu mandato. “Hoje estou cumprindo meu papel no exercício da função de vereador e fazendo questionamentos. Então, nenhum tipo de ameaça vai me coagir”, finalizou.