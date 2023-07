Vereador mais votado de Pinheiros anuncia pré-candidatura a prefeito da cidade

today27 de julho de 2023 remove_red_eye127

Welton Pezão (Cidadania) é aliado do atual prefeito Arnobio Pinheiro, que não poderá concorrer à reeleição, e conta com o apoio do deputado Gandini, no município do Norte do Estado

Welton de Jesus Paiva, o Welton Pezão (Cidadania), vereador mais votado do município de Pinheiros na legislatura 2021-2024, com 573 votos, garante que está pronto para dar saltos maiores e já colocou o seu nome à disposição do partido para concorrer ao cargo de prefeito da cidade.

Em seu segundo mandato de vereador, Pezão – que já trabalhou como motorista –, garante que adquiriu nos dois mandatos na Câmara de Vereadores a experiência necessária para assumir o comando do Poder Executivo. Ele esteve à frente da votação da Lei Orçamentária do município.

Nascido em Pinheiros, Pezão diz conhecer os principais problemas da cidade e que o município do Norte do Estado precisa de educação, saúde, segurança e esporte, mas que isso só é possível com a atração de novos investimentos.

“Com os atrativos para as empresas direcionarem os olhos para nosso município, vamos gerar mais emprego e renda para os nossos munícipes”, declarou Pezão.

O vereador afirma que é da base de sustentação do atual prefeito de Pinheiros, Arnobio Pinheiro, também do Cidadania, é que já foi reeleito, não podendo, portanto, concorrer na próxima eleição. Pezão acredita que pode ocupar esse espaço.

Na vida pública, Pezão afirma que também é aliado do deputado estadual Fabrício Gandini, do seu partido, com quem tem mantido parceria para trazer mais recursos para Pinheiros; além do deputado federal Josias da Vitória (PP) e do governador Renato Casagrande (PSB).

foto Wilbert Suave