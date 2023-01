Vereador Renan Delfino toma posse como o novo presidente da Câmara de Anchieta

today3 de janeiro de 2023 remove_red_eye93

Os novos membros da Mesa Diretora da Câmara de Anchieta tomaram posse de seus cargos na noite desta segunda-feira, dia 02, em uma cerimônia realizada no Plenário Urias Simões dos Santos.

A nova Mesa, responsável por dirigir os trabalhos do Legislativo durante o biênio 2023-2024, é composta pelos vereadores: Renan de Oliveira Delfino (presidente); Pablo Florentino (vice-presidente) e Márcia Cypriano Assad (secretária).

Na presença de autoridades e convidados, o novo presidente, vereador Renan, afirmou que fará uma gestão participativa. “Quero ser um presidente proativo e do diálogo. Temos que, juntos, em uma relação harmônica entre Legislativo e Executivo, trabalhar com transparência, responsabilidade, dialogando com as comunidades e aprovando projetos que beneficiem a população anchietense”.