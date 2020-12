Vereadores de Guarapari aprovam reajuste nos próprios salários

Foi aprovado na sessão extraordinária desta manhã (29), na Câmara de Guarapari, o reajuste de salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores, presidente da Câmara Municipal, além de outros cargos políticos.

Com o novo aumento, o salário do prefeito, que hoje é de R$ 13.200, vai chegar a R$ 16.900, é o do vice-prefeito de R$ 7.200 para R$ 9 mil.

Já o dos vereadores passa de R$ 6.900 para R$ 8.900 e o do presidente da Casa de Leis de R$ 7.935,00 para R$ 11.500,00.

Dos 17 vereadores, 11 foram favoráveis ao reajuste, Oziel de Souza e Fernanda Mazzelli faltaram, 3 foram contra: Thiago Paterlini, Marcos Grijó e Dr. Rogério Zanon e o presidente da Casa de Leis: Enis Soares de Carvalho não vota nesse tipo de projeto.

Os projetos, de autoria da mesa diretora, foram primeiramente aprovados pelas comissões e depois apreciados pelos outros vereadores, passando a valer a partir de 2022.