Vereadores de Guarapari pedem informações ao Executivo sobre aplicação dos recursos recebidos do Governo Federal para combate à pandemia

today7 de abril de 2021 remove_red_eye61

Na manhã desta quarta-feira (07/04), a Câmara de Guarapari, por meio das Comissões Permanentes de Economia e Finanças, e de Saúde convocou os secretários municipais Gabriel Costa (de Fazenda) e Alessandra Albani (de Saúde), para uma prestação de contas por videoconferência, a ser realizada nesta quinta (08), às 14 horas, pela plataforma digital “Microsoft Teams”, com transmissão ao vivo pela TV Guarapari e redes sociais da CMG.

De acordo com o presidente do Legislativo, vereador Wendel Lima (PTB), o objetivo deste evento virtual é obter informações oficiais acerca da aplicação de recursos específicos repassados pelo Governo Federal, ao município, para o enfrentamento da Covid-19.

Presidente da Câmara Municipal, vereador Wendel Lima (PTB).

Segundo explicou o vereador Dr. Franz (PP) – presidente da Comissão de Saúde da Câmara -, esta convocação se fez necessária porque, durante a Audiência Pública Virtual de prestação de contas da Gestão Fiscal da Prefeitura de Guarapari, no último dia 29 de março, técnicos em finanças e contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda não souberam informar detalhes sobre os recursos recebidos do Governo Federal, para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. Na Audiência Pública Virtual, o prefeito Edson Magalhães (PSDB) foi representado pelo técnico Robério Ramalhete, que fez a apresentação do Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Guarapari, referente ao último quadrimestre de 2020. “No entanto, após ser questionado pelos vereadores, o técnico não soube informar detalhes sobre os valores que a Prefeitura recebeu do Governo Federal, para conter a pandemia na cidade”, disse Dr. Franz.

Vereador Dr. Franz (PP).

Já a presidente da Comissão de Economia e Finanças da CMG, vereadora Kamilla Rocha (PTB),disse que é preciso garantir toda a transparência possível na prestação de informações públicas sobre os recursos destinados pela União, para reforçar o enfrentamento da pandemia em Guarapari. “A fiscalização dos atos do Poder Executivo é uma das atribuições constitucionais dos vereadores. Por isso, temos a obrigação de saber quanto e como os recursos recebidos pelo Governo Federal, para o combate ao novo Coronavírus, foram aplicados na saúde pública municipal”, justificou ela.

Por fim, a vereadora Rosana Pinheiro (Cidadania), líder do prefeito na Câmara de Guarapari, também reconheceu a importância de assegurar, aos colegas parlamentares, livre acesso aos dados detalhados sobre o quantitativo e a destinação das verbas federais recebidas pela Prefeitura, para conter o avanço da doença na cidade. “As informações públicas devem ser de fácil acesso ao conhecimento público. No que diz respeito aos vereadores, este acesso é fundamental para o cumprimento de suas funções e o exercício de seus mandatos”.