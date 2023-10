Vereadores vão passar por teste do bafômetro antes do início das sessões

Devido a frequência de alguns parlamentares da Câmara de Vereadores de Pirpirituba, na Paraíba, comparecerem às sessões com sintomas de embriaguez, os mesmos deverão ser submetidos a testes do bafômetro antes do início dos trabalhos.

O requerimento, que pede a instalação do equipamento na entrada da Casa de Leis, foi apresentado pelo vereador João Carlos Castro Simões e acolhido pelo presidente da Câmara na última quinta-feira, dia 19.

“Este requerimento é um pedido solicitado pela sociedade e pelas redes sociais, para disciplinar e coibir o acesso de vereadores com sintomas de ingerência de álcool etílico e embriaguez, proporcionando tranquilidade durante a realização das sessões e maior segurança dos vereadores e do povo que comparece aos debates”, argumenta o vereador João Carlos, que ainda diz: “peço sensibilidade à gestão municipal para que possa atender a esta demanda”.

O requerimento deverá ser votado pelos demais parlamentares e, se aprovado, o bafômetro deverá ser instalado pela prefeitura do município.

fonte Metrópoles

foto Tânia Rêgo/Agência Brasil