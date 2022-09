Vice de Audifax auxilia cadeirante a concluir as Dez Milhas Garoto em Vila Velha

A vice do candidato a governador Audifax Barcelos, Tenente Andresa, do Corpo de Bombeiros, participou na manhã deste domingo (25) da 31ª edição das Dez Milhas Garoto. Durante o percurso de 16,9 km, ela se revezou com a família na condução do cadeirante Lucas Barbosa, 31 anos, até o final da prova, na Glória, em Vila Velha.

Depois da largada na Praia de Camburi, em Vitória, às 7h30, a tenente Andresa surgia correndo em vários pontos do trajeto empurrando a cadeira de rodas de Lucas Barbosa, que já participou de outras quatro competições de rua, sendo três com ela. Durante o percurso, Andresa permanecia ao lado do rapaz junto com os pais dele, além de familiares.

“Pela terceira vez, participo de uma corrida revezando com o Lucas e a família. É sempre um prazer estar com eles, nessas atividades que o Lucas tanto ama e que os pais se esforçam para proporcionar movimentos de felicidade pra ele”, destacou Andresa.

O Lucas tem Atrofia Muscular Espinhal (AME), que foi diagnosticada quando tinha dois anos de idade, e por isso se locomove com cadeira de rodas, já que a AME o restringe de executar movimentos motores em sua plenitude.

A tradicional competição internacional “Dez Milhas Garoto” reuniu atletas de destaque do circuito internacional, tanto no masculino como feminino, de países como Etiópia e Quênia, além de vários brasileiros.