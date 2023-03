VÍDEO | Acidente causa morte de jovem durante campeonato de Velocross

Morreu na tarde do último domingo, 05, na pista do Parque de Exposições e Eventos da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba, a jovem paranaense de 17 anos, Gabriela Valentini. Ela participava da 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Velocross.

No vídeo é possível ver o momento em que Gabriela perde o controle da direção e acaba capotando e cai desacordada no chão.

A jovem foi atendida pela equipe de socorro e encaminhada para o Hospital Regional São Sebastião, na Lapa, mas não resistiu.

A Federação Paranaense de Motociclismo emitiu uma nota:

“A Federação Paranaense de Motociclismo do Paraná (FPRM) manifesta seu pesar pelo falecimento da piloto Gabriela Valentini, de 17 anos, que sofreu um acidente durante a prova de abertura do Campeonato Paranaense da Modalidade Velocross, disputada no dia 05/03, no município da Lapa/ PR.

A equipe de socorro que estava no local prestou os primeiros atendimentos e conduziu a piloto até o Hospital, mas infelizmente a mesma não resistiu aos ferimentos.

Gabriela deixa seu nome na galeria de pilotos vencedores da modalidade, no Paraná e no Brasil. A entidade, na pessoa de seu presidente Gilberto Rosa, se manifesta neste momento de perda e de dor, solidarizando-se junto aos familiares, amigos e admiradores. Perante a essa tragédia, nos colocamos à disposição para auxiliar no que estiver ao nosso alcance.

Que Deus conforte o coração de todos.

– Gilberto Rosa, Presidente da FPRM”.