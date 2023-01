VÍDEO | Cliente filma rato comendo pão em supermercado

today6 de janeiro de 2023 remove_red_eye103

É isso mesmo!! Um cliente do Supermercado EPA, do bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte/MG, fez um vídeo de um rato comendo um pão dentro de uma estufa.

No vídeo, o homem disse que alertou os funcionários do supermercado, mas ninguém deu atenção para ele.

Em nota, o EPA informou que: “O EPA tem um contrato com a empresa Bio Brasil de controle de pragas há vários anos, e esta questão é levada muito a sério por se tratar de uma rede de alimentos. Por estarmos em uma época de chuvas fortes e frequentes, o entendimento no momento é que este rato veio da rua, e não se trata de uma contaminação interna. A primeira providência, que já foi tomada, foi a interdição da área, e uma reforma para refazer a estrutura da padaria. O grupo DMA, responsável pela rede de supermercados, já está trabalhando com a Bio Brasil para identificar de onde veio o rato e localizar a origem disso”.

fonte G1

Confira o vídeo