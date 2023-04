Crianças da Uganda viralizam dançando música de Alemão do Forró, veja o vídeo

Um grupo de crianças da Uganda, na África, chamado Wakiso Dance Kids, têm feito um sucesso incrível nas redes sociais. É que elas se divertem dançando uma música do cantor capixaba Alemão do Forró com muita alegria.

A sincronia do grupo, desenvoltura e talento fizeram com que os pequenos conseguissem a atenção do ídolo, que em entrevista ao Portal HZ disse que gostou do gingado deles. “Várias pessoas me marcaram nas redes sociais, eu procurei saber e fiquei mais encantado ainda”, disse.

Com esse vídeo as crianças estouraram no Tik Tok com mais de 2,8 milhões de visualizações. E não é a primeira vez que eles viralizam, sempre são a sensação da internet. Entre as coreografias que já bombaram estão as músicas “Wanna Be Startin Something”, de Michael Jackson, e Pagodão do Birimbola, da banda brasileira Os Quebradeiras.