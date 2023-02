Vídeo de empresário brigando com mulher em bar na frente dos filhos viraliza na internet

today22 de fevereiro de 2023 remove_red_eye55

Uma briga entre o empresário de Recife, Rafael Galindo Leite, e sua esposa em um bar na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, chamou a atenção dos clientes do local.

De acordo com testemunhas, Rafael estava alcoolizado e a agressão foi motivada por ciúmes e na presença dos filhos do casal.

A família estava hospedada no Hotel Vila Galé Touros e a agressão teria começado no quarto. Após discussão a mulher desceu com os filhos para o restaurante, onde o marido continuou muito nervoso.

No vídeo é possível ver que Rafael estava alterado e gritando com a mulher e filhos, quando algumas pessoas começam a chegar e defender a esposa dele.

Rafael fugiu do local e a vítima foi até a delegacia prestar depoimento junto a delegacia de plantão da cidade.