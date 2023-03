VÍDEO | Homem é expulso nu de bordel em Cachoeiro de Itapemirim

Está circulando nas redes sociais o vídeo de um homem saindo de um conhecido bordel de Cachoeiro de Itapemirim completamente nu.

As imagens foram gravadas por um pedestre que passava no momento, próximo ao local do fato, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, bairro Novo Parque, e flagrou o homem sendo expulso da Boate Tia Lúcia por um segurança.

O site Da Hora ES apurou o acontecimento e descobriu que o peladão não foi identificado, e não pagou a conta e o programa no estabelecimento.