VÍDEO | Idoso é agredido com pedradas por assaltante e fica desacordado

today25 de março de 2023 remove_red_eye77

Uma câmera de videomonitoramento capturou as imagens de um idoso sendo espancado na última sexta-feira, dia 24. Ele foi atingido com várias pedradas na cabeça por um assaltante até ficar desacordado no chão.

Após cometer o crime, que foi presenciado por uma senhora, o homem pegou a bolsa que estava com o idoso e saiu correndo, mas acabou sendo retido por populares.

Ainda não temos informações do local do ocorrido.