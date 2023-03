VÍDEO | Motos batem de frente e agricultor morre no local

Um grave acidente entre duas motocicletas por volta das 12:30h na ES-484, em Três Pontões, Afonso Cláudio, deixou um homem morto e outro gravemente ferido.

Um vídeo mostra o exato momento da colisão, em frente ao trevo que dá acesso à Mata Fria. Conforme as imagens, é possível ver uma das motos seguindo sentido Serra Pelada, quando tenta ultrapassar um caminhão. Já no sentido contrário, o agricultor Ervino Ébert, que não consegue desviar e as motos batem de frente.

Com o impacto Ervino acaba morrendo no local e o outro motociclista, um professor, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio, e transferido para um Hospital da Grande Vitória.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

A polícia esteve no local do acidente e acionou a Perícia da Polícia Civil para os procedimentos legais.