Vídeo | PkDelas lança música que fala sobre a realidade dos cantores

today26 de agosto de 2021 remove_red_eye23

O cantor PkDelas lançou hoje, 26 de agosto, a música “Fumando 1234”, música que fala sobre a realidade vivida por diversos cantores na atualidade.

Em parceria com Mc Pelourinho, Mc Leozinho ZS, Mc GP, e o produtor musical D-Hit, “Fumando 1234”, mostra carros de luxo, motos esportivas, roupas de marcas caras, e muito dinheiro, realidade vivida por muitos cantores de Rap nos dias atuais.

“Foi maior loucura gravar com essa galera de São Paulo, o clipe está incrível, vai ser um sucesso. Conexão RJ x SP. Espero que gostem do clipe.”, comentou

A nova música de PkDelas já está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe pode ser visto no Youtube oficial do cantor.

Clipe