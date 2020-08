VÍDEO | Veja o momento em que uma mulher tem o corpo incendiado

11 de agosto de 2020

Uma câmara de segurança de um condomínio do bairro São Diogo I, na Serra/ES, registrou o momento em que uma mulher de 31 anos teve 70% do corpo queimado, segundo vizinhos.

De acordo com informações, o fato aconteceu no apartamento da vítima e as duas mulheres eram namoradas e estariam discutindo.

Já o porteiro do condomínio disse que a vítima estava consciente, mas teve o corpo e o cabelo muito queimados, sendo conduzida para o Hospital Jayme dos Santos Neves.