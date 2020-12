VÍDEO | Wanessa Camargo manda recado convidando para especial de fim de ano que acontece sábado (26)

today25 de dezembro de 2020 remove_red_eye33

O especial de final de ano Wanessa Camargo Feat Espírito Santo acontece no próximo sábado (26), às 14 horas. Com a presença de artistas renomados, o programa inédito que promete agitar os capixabas vai ao ar na TV Vitória/ RecordTV, com transmissão pelo Jornal Online Folha Vitória e nas redes sociais da Wanessa Camargo.



Bastidores

As gravações aconteceram no dia 8 de dezembro. Wanessa, que comemorou 20 anos de carreira em 2020, esbanjou simpatia e relembrou grandes sucessos. A artista que diz com orgulho que já se considera capixaba de coração, revelou que o programa será emocionante e contará, inclusive, com uma grande surpresa.

O especial terá participações da Banda Macucos, da dupla Higino e Gabriel, do cantor Luan Murilho, da dupla Marcos e Rogério (Aço Doce) e do cantor Sué.



Fonte Folha Vitória

Foto Vitor Machado