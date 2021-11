VÍDEOS | Cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas morrem em queda de avião

Na tarde desta sexta-feira, 05, a cantora Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após um trágico acidente de avião que ocorreu em Minas Gerais, no distrito de Piedade de Caratinga, cerca de 12 km de Caratinga (MG), onde ela faria um show à noite.

À princípio a assessoria de imprensa disse que a artista e mais quatro pessoas estavam bem e tinham sido resgatadas, mas imagens ao vivo mostraram o corpo da cantora ser retirado do avião, que caiu na região do Vale do Rio Doce, em uma cachoeira de Caratinga.

Logo depois a assessoria emitiu uma nota oficial e corrigiu a informação, falando que não teve sobreviventes no acidente.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, disse a assessoria em nota.

Nota do Corpo de Bombeiros

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5) ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”, diz a nota.

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, a corporação foi acionada às 15:30h para atender a ocorrência. Segundo ele, a aeronave tem prefixo PT-ONJ e caiu em uma região com cursos d’água, nas proximidades da BR-474.

Antes da queda da aeronave, Marília Mendonça publicou um último vídeo em seu Instagram ao embarcar.

O avião era um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros, está em situação regular e autorização para trabalhar.

Ela deixa um filho de um ano.



Famosos lamentaram a morte da cantora

foto Agência Brasil