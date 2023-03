VÍDEOS | Homem pelado invade comércio no Centro de Linhares

A tarde do último sábado, 11, foi bem agitada em um comércio no Centro de Linhares. É que um homem completamente pelado, parecendo surtado, invadiu o estabelecimento e causou um grande tumulto no local.

Nas imagens gravadas por câmaras de segurança é possível ver que o homem entra no comércio e ao tentar sair pelos fundos, no estacionamento, agarra um mulher quando chega várias pessoas para ajudá-la.

Uma das moradoras da região disse que o rapaz chegou muito alterado, nervoso e que ele só gritava.

Logo em cima aparece uma viatura e leva o homem para a delegacia.