VÍDEOS | Onça-parda vista no Centro de Iconha é capturada pelas autoridades

Onça-parda vista no Centro de Iconha é capturada pelas autoridades

2 de maio de 2025

Animal silvestre apareceu na madrugada desta sexta-feira e mobilizou equipes de segurança e meio ambiente

Uma onça-parda que surpreendeu moradores de Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi capturada na manhã desta sexta-feira (2), após ser vista circulando pela Avenida Muniz Freire, no Centro da cidade, durante a madrugada.

O felino silvestre, também conhecido como suçuarana ou puma, causou apreensão entre os moradores e comerciantes da região central. O vídeo registrando o animal caminhando pelas ruas ainda durante a madrugada gerou alertas nas redes sociais e mobilizou as autoridades locais.

Equipes da Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Iconha foram acionadas e iniciaram buscas na área. A onça foi localizada e capturada de forma segura, sem apresentar ferimentos e sem oferecer risco direto à população durante o resgate.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Iconha, Abel Fortuna, o animal estava visivelmente assustado e foi encontrado no banheiro da garagem da residência.

Segundo os técnicos que participaram da operação, o animal será encaminhado para avaliação veterinária e, em seguida, devolvido ao seu habitat natural, longe de áreas urbanas.

As autoridades ambientais reforçam que o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas pode ocorrer devido à perda de habitat ou escassez de alimento, e orientam a população a manter distância e acionar os órgãos competentes em casos semelhantes.

O caso chamou atenção para a importância da preservação ambiental e da convivência segura entre humanos e a fauna nativa da região.