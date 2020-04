Vidigal anuncia liberação de mais de R$ 2 mi para o Hospital Materno Infantil

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) anunciou, nesta terça-feira (21), o empenho de mais recursos que vão contemplar as obras do Hospital Materno Infantil, na Serra. São mais R$ 2.207.519, 02 para essa tão sonhada obra.

Médico, Sérgio Vidigal comemorou a medida e reitera que todos os investimentos em saúde são imprescindíveis.

“Estamos cada vez mais perto de concretizar nossa tão sonhada obra do Hospital Materno Infantil. É mais saúde para a população da Serra e do Espírito Santo”, comentou Vidigal.

O deputado tem acompanhado de perto a liberação dos recursos e lembra que o trabalho vai continuar até a conclusão das obras.

“Lembramos do nosso compromisso para manter as obras do Hospital Materno Infantil. Vamos lutar para que o executivo libere todo o recurso prometido e, assim, concretizarmos nosso tão sonhado hospital”, comentou.

Outros investimentos

Esta é a segunda parcela empenhada em 2020. Em março, foram outros R$ 1.888.082,48. Em 2019, o governo pagou R$ 9.281.010,60.

O trabalho para com o hospital remota desde quando Vidigal era prefeito da Serra, em 2010 e 2011. A obra também contou com investimentos feitos pela então deputada federal Sueli Vidigal (PDT), na ordem de R$ 25 milhões, por meio de emenda de bancada, para o projeto original para a obra.

Hospital

A obra do Hospital Materno Infantil é de grande relevância para o município, a qual beneficiará a população, estimada em 507.598 habitantes. Também contemplará a Região Metropolitana e todo o Estado do Espírito Santo.

O Hospital, portanto, ofertará 135 leitos, sendo 75 pediátricos e 60 obstétricos. Além disso, serão realizados aproximadamente 725 partos por mês e atendimento a 8.700 gestantes.

Outro aspecto importante será a geração de empregos diretos e indiretos produzidos com o estabelecimento de unidade hospitalar.

Serviços

Logo, o novo hospital contará com serviços como ultrassonografia e acompanhamento do recém-nascido (follow up), cujo objetivo é ter o diagnóstico precoce de possíveis problemas que possam surgir após a alta.

O Hospital Materno Infantil terá também banco de leite, todas as vacinas que o recém-nascido necessita. Ademais, testes de linguinha, orelhinha, pezinho, quadril, coraçãozinho e olhinho.

A unidade está sendo construída em uma área de 25 mil metros quadrados. Sendo assim, esta será formada por três pavimentos, os quais são distribuídos em assistência materno-infantil, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.