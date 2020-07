Vigilância Sanitária de Guarapari realiza ação de fiscalização em supermercados do município

Desde o início da pandemia, a Vigilância Sanitária de Guarapari tem intensificado as ações no município, verificando o cumprimento das determinações e legislações que dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Nesta semana, após denúncia de moradores, a equipe da Vigilância Sanitária realizou vistorias em um supermercado que estaria descumprindo o Decreto 330/2020.

Na ocasião, foi verificado que um funcionário apresentava suspeita de síndrome gripal. Com isso, o estabelecimento foi notificado e o funcionário encaminhado ao serviço de referência do município, a UPA.

“A Vigilância Sanitária tem feito todas as orientações necessárias para que os estabelecimentos adotem as medidas sanitárias corretas visando garantir a integridade dos trabalhadores e consumidores”, comentou Murilo Tardin, Secretário Adjunto de Saúde.

A Vigilância Sanitária irá retornar ao local para verificar os procedimentos adotados pela empresa com relação ao caso.