Vigilância Sanitária faz avaliação de açougues de Cachoeiro

today12 de julho de 2023 remove_red_eye94

A Vigilância Sanitária de Cachoeiro divulgou uma nova classificação dos açougues do município feita com base nas inspeções que realizou nos estabelecimentos em maio e junho deste ano.

O trabalho foi realizado por auditores fiscais, que investigaram as condições sanitárias dos locais, atribuindo notas – de uma a cinco estrelas.

Dos estabelecimentos avaliados, 52 receberam quatro ou cinco estrelas, sete ficaram com três e 14 receberam uma ou duas estrelas. Foram verificados quesitos como documentação, uso de equipamento de proteção pelos funcionários, edificação, instalação, equipamentos, higiene e climatização.

Os locais que receberam as menores notas têm 60 dias para fazer as alterações e correções exigidas pela Vigilância Sanitária que, após esse prazo, fará uma nova avaliação. Caso os estabelecimentos não cumpram os requisitos estarão sujeitos a sanções, como advertência, multas – que variam de acordo com a gravidade das infrações – e até a interdição do local.

“Essa é uma importante ação que serve para conscientizar sobre as normas sanitárias e de higiene, muito relevantes para a saúde da população. É importante ressaltar que a fiscalização ocorre durante todo o ano, sendo intensificada no período da classificação, com o objetivo de aumentar a qualidade do serviço prestado à população cachoeirense”, explica o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Clique aqui para conferir o resultado completo da avaliação

foto reprodução/Web