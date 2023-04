Vila Valério vai receber novos investimentos do Governo do Estado

13 de abril de 2023

Foi anunciado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta quinta-feira (13), novos investimentos nas áreas de infraestrutura para o município de Vila Valério, localizado na microrregião Centro-Oeste. Foi autorizado o início das obras de capeamento asfáltico em diversas ruas em bairros da Sede e da pavimentação e drenagem da subida do Cruzeiro. O município vai receber ainda um Campo Bom de Bola no Distrito de São Jorge da Barra Seca.

Durante a agenda, Casagrande visitou a obra de pavimentação da Rodovia ES-358, que está sendo realizada no trecho Vila Valério x Comendador Rafael. “Estamos realizando diversos investimentos aqui na região norte e em todo o Estado. Vim hoje à comunidade do Chumbado para visitar essa importante obra rodoviária que era um antigo sonho dos moradores e que muito em breve será concretizado. Essa é mais uma obra que era esperada há muito tempo e que muita gente prometeu. Só que enquanto eles prometem, eu cumpro. Além disso, estamos assinando ordens de serviço para mais investimentos na cidade”, disse.

Com investimento de R$ 42 milhões, as obras de pavimentação na ES-358 estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Ao todo, o trecho terá 33 quilômetros de extensão, A rodovia contará com pista simples, acostamento, implantação de calçadas próximas às localidades urbanas, além da construção de baias e abrigos para pontos de ônibus. Estão sendo feitos serviços de terraplanagem, drenagem e sinalização. A previsão é de que a obra seja concluída até o final deste ano.

“Estradas pavimentadas têm um impacto significativo na qualidade de vida das comunidades locais, na economia regional e na conectividade entre as áreas urbanas e rurais. A pavimentação de estradas no interior é um investimento fundamental para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento sustentável de Vila Valério e de todo o norte capixaba”, pontuou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Ainda no município, o governador Casagrande deu Ordem de Serviço para obras de capeamento asfáltico em diversas ruas nos bairros Condeva, Rafael Thomes e Boa Vista, na Sede do município, com investimento de R$ 3 milhões.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, falou sobre a importância da obra. “O objetivo é melhorar as condições de tráfego nas vias do município, facilitando o acesso dos transeuntes e proporcionando mais conforto e qualidade de vida aos moradores e usuários das vias com esse capeamento asfáltico. Aproximadamente, 14 mil moradores serão beneficiados com essa ação”, explicou.

Também foi autorizada a construção de um Campo Bom de Bola no Distrito de São Jorge da Barra Seca. O investimento, de quase R$ 836 mil, será realizado com recursos provenientes do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria do Governo (SEG). O novo equipamento público vai beneficiar a população local incentivando a prática de atividades de lazer e de esporte, além de favorecer a realização de eventos esportivos em níveis municipal e regional.

“Trata-se de uma forma de transferência que reduz a burocracia e acelera a realização do investimento. Sob a liderança do governador, o Fundo Cidades tem favorecido o desenvolvimento integrado do Espírito Santo, proporcionando mais qualidade de vida a todos os capixabas”, destacou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

foto Hélio Filho/Secom