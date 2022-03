Vila Velha alcança 93% da cidade com nova iluminação de LED

Ainda neste mês de março, o município de Vila Velha alcança 100% de todo o parque de iluminação pública substituído e ampliado com luminárias de LED. O programa de Parceria Público Privada (PPP), executado por meio da secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, alcançou a marca dos 93% da modernização, com a implantação de 34.430 luminárias.

No total, serão instaladas cerca de 37 mil novas luminárias abrangendo todas as regiões de Vila Velha simultaneamente, incluindo pontos de iluminação com equipamento inteligente, em que o sistema informa automaticamente a necessidade de substituição do material.

Iniciado em março do ano passado, o programa que transforma as vias em áreas mais iluminadas e seguras, foi ampliado para espaços públicos de lazer. “Nossas praças, campos e avenidas de maior fluxo receberam refletores com capacidade para melhor amplitude” – esclarece a secretária da pasta, Menara Cavalcante.

O investimento, que reflete na economia da municipalidade pela eficiência energética de menor consumo, teve início na orla da cidade, com a substituição de 186 refletores dos postes que iluminam as praias e 340 luminárias nas avenidas Antônio Gil Veloso, Estudante José Júlio de Souza e Rua Gastão Roubach. O bairro Glória foi o primeiro a ser contemplado com a nova iluminação.

A atualização será entregue solenemente até abril, mas a PPP irá durar 20 anos e prevê o suporte à manutenção e à operação de todos os equipamentos. Os moradores que identificarem a ausência ou devida substituição de luminárias podem acionar o serviço pelo telefone da Ouvidoria Municipal, no 162.

